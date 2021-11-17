Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отклонила предложение о проведении встречи глав МИД "нормандской четверки" 11 ноября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, обсуждается ли сейчас новая "нормандская встреча" на фоне напряженной международной ситуации.

Об этом он рассказал 17 ноября в эфире "Сніданку з 1+1".

"Мы будем работать над новой полноценной встречей министров иностранных дел "нормандского формата". Хочу сказать, что заявление, которое произнесли Франция и Германия после нашей с ними встречи трехсторонней, было четким в отношении России. Четко возлагается ответственность за эскалацию на Россию", — отметил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что заявлений о последствиях для России за агрессию от партнеров мало, нужны санкции и военная поддержка.

"Четко написано, что для РФ какие-либо агрессивные действия будут иметь конкретные последствия. Заявления это хорошо. Они важны, их не нужно преуменьшать. Но рецепт успеха — это именно заявления, санкции и военная поддержка Украины", — добавил Кулеба.

Напомним, Франция и Германия предупредили Россию о последствиях в случае новой попытки нарушить территориальную целостность Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран Жан-Ива Ле Дриана и Гайко Мааса, которое они опубликовали после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения. В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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