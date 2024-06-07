Кулеба: Саммит мира вызывает в Кремле настоящую истерику

Россия продолжает проводить системную работу по срыву Глобального саммита мира в Швейцарии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отступит от формулы мира, поэтому сейчас тактически выносит на первый саммит три пункта формулы, а стратегическая цель остается неизменной – выполнение всех пунктов.

Как говорится в колонке Кулебы на "Европейской правде", на Саммите мира "должны зафиксировать Формулу мира как международный мейнстрим и продемонстрировать государству-агрессору, что мировое большинство разделяет видение мирного процесса, основанного на целях и принципах Устава ООН и соответствующих резолюциях Генассамблеи ООН, которые после 2022 года поддерживают более 140 государств-членов организации".

Кулеба отметил, что подготовка к мероприятию в Швейцарии вышла на финишную прямую.

"Ставки максимально подняты. Уже сегодня ясно, что саммит будет успехом для Украины и всего международного сообщества, которое ценит принципы Устава ООН и международное право. Количество подтверждений участников превысило ожидания организаторов. Такое развитие событий вызывает в Кремле настоящую истерику", — написал он.

Он повторил утверждение о том, что Россия всеми способами пытается сорвать саммит, но "они не добьются успеха".

"Хочу заявить четко, чтобы развеять какие-либо сомнения, которые пытаются сеять в украинском обществе: Украина ни в коем случае не отступает от Формулы мира и не будет соглашаться ни на какие решения, которые будут подрывать ее или создавать угрозу неприемлемых уступок", — отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что, несмотря на ограниченные ресурсы, Украина "способна формировать международную повестку дня, гнуть собственную линию и достигать необходимых результатов даже при неблагоприятных обстоятельствах".

Напомним, Китай заявил, что не примет участия в мирном саммите по Украине. Якобы это связано с отсутствием российской делегации на мероприятии. Ведь среди условий участия Китая было признание форума как Киевом, так и Москвой.

Саммит мира состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от города Люцерн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Саудовская Аравия и Китай не поедут на Саммит мира без России

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