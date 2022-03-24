Кулеба считает, что белорусская армия не хочет и не готова воевать против Украины

Последнее, что должно интересовать белорусов – чтобы их дети, братья и мужчины здесь погибали за какие-то абсурдные идеи Путина и Лукашенко.
Украина очень ясно информировала белорусскую сторону: если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины и начнут боевые действия, то будут уничтожаться так же беспощадно, как и российские войска.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет Укринформ.
"Мы очень просто и четко скоммуницировали белорусской стороне, что если их вооруженные силы зайдут на территорию Украины, начнут какие-то боевые действия, то будут беспощадно уничтожаться, так же как уничтожается российская армия. И я думаю, последнее, что должно интересовать белорусов — чтобы их дети, братья и мужчины здесь погибали за какие-то абсурдные идеи Путина и Лукашенко", — отметил глава украинской дипломатии.
По его словам, Киев владеет информацией о том, что белорусская армия не хочет и не готова воевать.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что под прикрытием посольства Украины в Белоруссии работали разведчики.
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