Кулеба считает, что страны НАТО четко ответили на призыв Украины о сдерживании РФ

Государство обсуждает с каждой страной конкретный вклад в пакет сдерживания.

Страны-члены НАТО очень четко ответили на призыв Украины углублять сотрудничество в военно-технической сфере, посылать четкие сигналы России о непосильности вооруженной агрессии и работать над санкциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и, второе, посылать четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, в-третьих, работать над санкциями. На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал. Этот ответ коллег меня устраивает. Мы продолжим работать с ними над формированием этого сдерживающего пакета”, — сказал министр.

“ Первый трек – это то, что НАТО может сделать как целостный Альянс. Второй трек – это то, что каждый член НАТО может сделать на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. И мы очень благодарим генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его принципиальную позицию. Он постоянно призывает государства-члены Альянса работать как можно больше с Украиной и развивать взаимодействие в сфере безопасности на двустороннем уровне”, — добавил Кулеба.

Государство обсуждает с каждой страной конкретный вклад в пакет сдерживания, а также отметил механизмы НАТО, в котором Украина участвует.

"Они касаются и оборонных закупок, и кибербезопасности, и противодействия гибридным угрозам, где мы работаем с Альянсом сейчас над тем, чтобы получать конкретную помощь и поддержку", — резюмировал глава МИД.

2 декабря Дмитрий Кулеба должен обсудить ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а затем Блинкен проведет отдельную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль — в случае вторжения в Украину там будут применены жесткие экономические санкции, от которых раньше предпочли удержаться.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

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