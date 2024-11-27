Кулеба сделал резкое заявление о "мирном плане" Трампа: "Это будет политический конец Зеленского"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет завершить войну в Украине на выгодных для Киева условиях. Более того, американский политик рискует обрушить украинские линии фронта, если США прекратят давать оружие для ВСУ.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

Дипломат подчеркивает, что союзники Москвы действуют гораздо решительнее, чем некоторые партнеры Киева. К примеру, Северная Корея, которая "готова отправить своих солдат умирать за войну России".

По словам Кулебы, часто страны Запада часто были непоследовательны и ненадежны в плане поддержки. В свою очередь, российский "фюрер" Владимир Путин не готов к окончанию войны и все еще хочет уничтожить Украину.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в один шаг от того, чтобы выставить Запад слабым. Украина – это личная одержимость Путина, но размозжение Украины – это еще и средство достижения его великой цели — показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает", — высказался экс-глава МИД. Украины.

Politico отмечает, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закончить войну через 24 часа. Между тем, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс высказался о том, что соглашение новоизбранного президента США, скорее всего, будет предусматривать территориальные уступки в пользу России и создания демилитаризованной зоны.

Впрочем, по словам Кулебы, этот план не сработает. Путин ведь не заинтересован в дипломатии. Что больше – вместо этого диктатор пытается изматывать Запад. Кроме этого, считает бывший министр, такое соглашение не подпишет президент Украины Владимир Зеленский:

"Россияне сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО. Может Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского", — пояснил он.

Кулеба отказался комментировать свою отставку. Впрочем, подчеркнул: "Зеленский должен пустить сильных назад в свое правительство".

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине. По словам Трампа, "не имеет значения погибающие солдаты или люди, которые находятся в городах". Он пообещал, что "разберется с этим".

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