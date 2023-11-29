Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России

Министр не отрицает факт, что Украина слышит идеи о "уступках" и "договоренностях с Россией".

Украина решительно настроена на возобновление контроля над своими границами в пределах 1991 года и не пойдет ни на какие компромиссы с Россией.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в штаб-квартире Альянса 29 ноября перед началом первого заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел, пишет "Европейская правда".

"Наша стратегическая задача – возобновление контроля за границей 1991 года – остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении – ред.)", – подчеркнул Кулеба.

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Он не отрицает информацию о том, что Украина слышит идеи о "уступках" и "договоренностях с Россией". В то же время министр категорически отверг такую возможность и дал жесткий ответ на такие предложения.

"Такие люди, которые это предлагают, должны, прежде всего, предложить подобное своим правительствам – отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить", – сказал Кулеба.

Он также коротко ответил на вопрос о якобы тупиковой ситуации на фронте: "Нет тупика".

Глава МИД в очередной раз призвал США и другие государства НАТО помочь в вооружении Украины.

"Лучший путь избежать участия ваших солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. Вы даете оружие – мы сражаемся, это честная договоренность", – отметил министр.

Напомним, в середине ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что западные партеры Украины не давят на нее по поводу проведения переговоров с РФ, и не будет никакого "Минска-3". Ермак также заверил, что не рассматривается вариант вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от освобождения оккупированных территорий военным путем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Ермак: территориальные уступки в обмен на вступление в НАТО – миф пропаганды РФ!

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