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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Кулеба сказал, что должны делать украинцы за границей, которые не собираются возвращаться домой

Дмитрий Кулеба призвал украинцев за границей идти в европейскую политику.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев, решивших остаться жить за границей, активнее участвовать в политической жизни стран пребывания.

Об этом Кулеба сказал в интервью со своей супругой Светланой Павелецкой.

«Я всегда говорю украинцам, живущим за границей: если вы уже решили там остаться, то становитесь политической силой. Идите в политику. Мой тезис заключается в том, что я хочу, чтобы в течение максимум 30 лет премьер-министром или президентом какой-то европейской страны стал человек украинского происхождения — человек с украинскими корнями», — подчеркнул экс-глава МИД.

По его словам, формирование влиятельного украинского лобби и выдвижение представителей диаспоры на ключевые государственные должности в европейских странах является важным шагом для продолжительного усиления позиций Украины на международной арене.

Ранее украинка откровенно рассказала о жизни в Испании и что следует знать перед переездом.

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