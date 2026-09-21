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Кулеба сказал, что должны делать украинцы за границей, которые не собираются возвращаться домой
Дмитрий Кулеба призвал украинцев за границей идти в европейскую политику.
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинцев, решивших остаться жить за границей, активнее участвовать в политической жизни стран пребывания.
Об этом Кулеба сказал в интервью со своей супругой Светланой Павелецкой.
«Я всегда говорю украинцам, живущим за границей: если вы уже решили там остаться, то становитесь политической силой. Идите в политику. Мой тезис заключается в том, что я хочу, чтобы в течение максимум 30 лет премьер-министром или президентом какой-то европейской страны стал человек украинского происхождения — человек с украинскими корнями», — подчеркнул экс-глава МИД.
По его словам, формирование влиятельного украинского лобби и выдвижение представителей диаспоры на ключевые государственные должности в европейских странах является важным шагом для продолжительного усиления позиций Украины на международной арене.
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