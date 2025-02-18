Кулеба сказал, какие уступки США могут попросить Россию сделать в отношении Украины

В то же время экс-министр отметил, что Украина не может опускать планку своих требований ниже максимальной.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие уступки американцы могут попросить или заставить сделать Россию для окончания войны.

Свои мнения Кулеба высказал в интервью BBC.

Говоря об уступках со стороны РФ, к которым ее могут побуждать США, экс-министр сказал:

"Выход с территории Украины, признание Украины как независимого государства и части Запада, которое впоследствии формализуется обретением Украиной членства в Европейском союзе и НАТО. Выплата компенсаций за причиненный вред экономике. Дальше можно фантазировать сколько угодно, но это все пока фантазии".

В то же время Кулеба прокомментировал, как на самом деле обстоят дела с этими уступками в реальном мире.

"А в реальном мире мы не можем опускать планку наших требований ниже максимальной. В этом суть переговоров. Украине нет смысла говорить, от чего она готова отказаться от своих требований к России", – рассказал экс-глава МИД.

К слову, ранее Кулеба выразил мнение, что президент США Дональд Трамп способен заставить Украину и Россию договориться о прекращении огня, но удержать его будет слишком сложно. Новое мирное соглашение будет работать так же, как Минский и Нормандский форматы.