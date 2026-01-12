Кулеба спрогнозировал, когда откроются следующие "окна" для переговоров

Дмитрий Кулеба / © Associated Press

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что на треке Украина — Европа — США в вопросе мирных переговоров удалось достичь и формализовать очень большой прогресс, о котором говорили многие годы.

Об этом он сказал в интервью УП.

Он убежден, что если нынешние мирные усилия не увенчаются успехом, то следующая попытка будет «не со 100 метров от цели начинаться, а с одного — самого тяжелого — метра».

Следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля, соглашается Кулеба с мнением, которое ранее озвучивал новый глава ОП Кирилл Буданов. После этого откроется «окно» летом, а после него снова в конце зимы.

«Россия уверена, что способна добиваться своих целей военным путем. Украина уверена, что способна держаться. Трамп, как бы это ни парадоксально звучало, бегает между Путиным и Зеленским, — объяснил Кулеба отсутствие положительной или негативной мотивации завершить войну. — Потому что у каждого есть компенсаторные ресурсы. Как я говорил, для России — это Китай. Для нас — Европа. И потому, пока Европа и Украина будут держаться вместе, Трамп не может их поломать».

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что украинская делегация готова отправиться в Соединенные Штаты, как только поступит «ответный сигнал» от американских партнеров. По словам министра, главной целью предстоящей поездки является согласование дальнейших шагов по завершению войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов взять на себя обязательство по участию США в будущей обороне Украины. Однако его согласие связано с уверенностью в том, что Российская Федерация не попытается напасть снова.