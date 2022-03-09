Кулеба сравнил украинцев и датчан с викингами, которые борются против российских захватчиков

Кулеба сравнил украинцев и датчан с викингами, которые борются против российских захватчиков

Кулеба пообщался с коллегой из Дании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с главой МИД Дании Еппе Кофодом.

Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

Call with my Danish friend and colleague @JeppeKofod. Ukraine and Denmark share истории legacy of Vikings. Все, украинские борются как Викинги против российских индейцев на битве, когда Danes бороться как king на Украину с EU и bilaterally — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 8 марта 2022

"Звонок с моим другом и коллегой из Дании Еппе Кофодом. Украина и Дания разделяют историческое наследие викингов. Сегодня украинцы борются как викинги против российских захватчиков на поле боя, пока датчане борются как викинги за Украину внутри ЕС и двусторонне", — отметил глава украинской дипломатии. .

Напомним, что украинские политики заговорили о необходимости создать какую-нибудь альтернативу НАТО для гарантий безопасности государству, если Альянс не собирается принимать в свой состав Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал такую идею.

" Никакой обозримой перспективы членства в НАТО нам никто никогда не давал. Нам пообещали, что мы станем членами, в 2008 году. По состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО вперед на этом пути не был сделан", — сказал Кулеба.

Это при том что Украина выполняла все необходимые реформы, отметил министр.

"Безусловно, что Украине не нужен второй Будапештский меморандум. Потому что все, что в нем написано – это что в случае угрозы Украине участники подписанного меморандума проведут консультации. Это ни о чем. Это исторически, я никогда не скрывал своего отношения к этому документу, не были подлинные гарантии», – пояснил глава МИД.

"Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, то это должны быть настоящие жесткие гарантии и подписаться под ними должны, по нашему мнению, постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и, возможно, также некоторые другие государства в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации", – резюмировал Кулеба.

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