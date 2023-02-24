Кулеба убеждает, что у Украины нет фактов предоставления летального оружия Китаем для России

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

Глава МИД сказал: «У нас на руках нет таких фактов. Как только мы их получим, тщательно изучим. Но, думаю, для любой страны предоставлять России оружие было бы огромной ошибкой, потому что это означало бы способствовать агрессии и грубому нарушению Устава ООН».

По словам Кулебы, в настоящее время Китай «выступает в защиту Устава ООН и особенно принципа территориальной целостности».

Также комментируя позицию Индии, которая сейчас председательствует в G20, Кулеба отметил, что президентство страны в группе крупнейших государств дает возможность «продемонстрировать свое лидерство и положить конец этой войне» в соответствии с требованиями, сформулированными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

«Это в руках Индии», – добавил он, подчеркнув, что позиция «нейтралитета и балансировка между Украиной и Россией – это не путь к миру».

Напомним, что в США предупредили, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи.

Также СМИ сообщали, что Россия использует китайские беспилотники в войне с Украиной. Некоторые из дронов поставляет компания из КНР DJI.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил обеспокоенность США по поводу того, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.

Китайская сторона заверила главу дипломатии ЕС Жозепа Боррелля, что Пекин не будет поставлять оружие ни одной стране, которая находится в состоянии войны.

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