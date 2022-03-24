Кулеба убежден, что на восточном фланге НАТО существует четкое понимание возможности нападения России

На восточном фланге есть ясное понимание этого и согласие с таким толкованием событий.

На восточном фланге НАТО существует четкое понимание и согласие на возможность нападения России на страны Альянса, но чем дальше, тем меньше веры в это.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским доносит до партнеров, которые воюют не только за себя, но и ради того, чтобы война не пришла на порог непосредственно стран НАТО.

"На восточном фланге есть четкое понимание этого и согласие с таким толкованием событий, но чем дальше от восточного фронта НАТО вглубь Альянса, тем, конечно, меньше веры, что Россия способна на них напасть", — проинформировал министр.

"Как сказал мне министр иностранных дел одной из западноевропейских стран: "Знаете, мы никогда с Россией не воевали и поэтому мы даже не представляем себе, что это возможно", — резюмировал Кулеба.

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