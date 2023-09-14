Кулеба убежден, что в предоставлении Украине ATACMS и Taurus есть продвижение вперед

В то же время, окончательные решения еще в Берлине и Вашингтоне не приняты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет о продвижении вперед в вопросе предоставления Киеву дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

Об этом пишет "Радио Свобода".



«Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять снабжение уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы – это, прежде всего, системы противовоздушной обороны. Активно работаем по получению ATACMS от США и Taurus от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед», – сказал он в эфире национального телемарафона.

Однако, добавил министр, окончательные решения в Берлине и Вашингтоне не приняты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты Taurus от Германии: Кулеба настроен оптимистично!

Напомним, ранее в Бундестаге сообщили, что единственный человек, блокирующий решение передать ракеты Taurus для Украины – это канцлер Олаф Шольц.

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