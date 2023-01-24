Кулеба убежден, что вопрос предоставления Украине самолетов сдвинулся с мертвой точки

Тема предоставления Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки, ведь украинские дипломаты донесли эту информацию партнерам.
Украина может получить в этом году все необходимые и важные для победы виды оружия.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", — пишет Укринформ.
И когда она будет двигаться со скоростью, надеемся, того же самолета, то мы быстро придем к результату. что в этом году нам нужно получить все необходимые типы оружия, которые нам нужны для победы», — отметил Кулеба.
Он убежден, что в новой встрече в формате Рамштайн в феврале 2023 года будут новые решения о поставках Украине оружия разного типа.
«Так как у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия», — отметил Кулеба
«У нас осталось три больших вопроса: один, я считаю, почти решенный – это танки, а две еще не открытые опции – это дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Но уже можно увидеть в информационном пространстве, как появляются первые сообщения, что кто-то уже обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сейчас это уже реальность», – резюмировал глава МИД.
Напомним, что ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что передача самолетов F-16 Украине – это вопрос времени.
По словам главы ОП Михаила Подоляка, для поставок в Украину истребителей F-16 препятствий нет.
Добавим, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит соответствующий запрос.
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