Кулеба убежден, что за активами Путина и его окружения нужно юридически охотиться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что за активами российского диктатора Владимира Путина и его окружения их близких нужно юридически охотиться из-за войны в Украине.

Об этом пишет Укринформ.

“Вокруг него (Путина, — ред.) есть еще многие люди, которые являются непосредственно соучастниками преступлений. Я вообще считаю, что за ними надо всех юридически охотиться, юридически и за ними, и за их родственниками, и за их активами. За их активами, за активами их близких нужно охотиться юридически. Они не должны жить в комфорте, пока их мужья, братья, сестры, принимают в Москве решение о совершении преступлений против украинцев”, — сказал он.

Кулеба также подчеркнул, что Путин и его соратники должны предстать перед судом.

По его словам, уже есть группа государств, работающих над тем, чтобы спецтрибунал был создан.

Ранее мы сообщали, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба встретился с министрами G7. После этого он анонсировал "скорые поставки оружия и новые санкции".

Читайте также:

Европа предоставит оборудование для восстановления энергосистемы Украины – Дмитрий Кулеба