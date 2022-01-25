Кулеба: Украина не пойдет ни на какие компромиссы для умиротворения Путина

Кулеба: Украина не пойдет ни на какие компромиссы для умиротворения Путина

По словам министра, Киев также не примет компромиссы, о которых могут договориться за его спиной.

Украина никому не позволит навязывать себе уступки для умиротворения российского президента Владимира Путина во избежание вторжения России.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил интервью CNN.

"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и следует ему... Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", – отметил Кулеба.

Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что в случае нового полномасштабного нападения РФ на Украину страны-партнеры поддержат Киев "конкретными делами" — жесткими санкциями против Российской Федерации.

Также Кулеба заявил, что готов к трехсторонней встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российская сторона согласится на нее.

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