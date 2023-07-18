Кулеба в ООН строго обратился к РФ из-за депортации украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России список детей, вывезенных с оккупированных территорий.

Об этом он сказал во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД.

"Требуем от России немедленно предоставить список детей, вывезенных из Украины в Россию, а также предоставить доступ к этим детям представителям международных правозащитных и мониторинговых миссий", — сказал министр.

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Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по состоянию на июль на Батькивщину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. Россия не предоставляет информацию о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.

В то же время, в Центре национального сопротивления говорят, что россияне массово вывозят детей с захваченных территорий в РФ, чтобы промыть им мозги своей агрессивной пропагандой. В течение июля россияне вывезли около 280 детей из временно оккупированной Луганской области в "казачий кадетский корпус" в РФ. К концу лета оккупанты планируют вывезти в общей сложности около 500 украинских детей.

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