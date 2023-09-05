Кулеба возмутился из-за призыва Эрдогана "смягчить подход" к "зерновому соглашению"

Украина будет стоять на защите всех принципиальных позиций.

Киев не согласен с призывом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украине "необходимо смягчить свой подход" для возобновления зернового соглашения. Такое заявление глава Турции сделал после встречи с президентом диктатором РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Такое мнение в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "24 канал".

По его словам, Украина будет стоять на защите всех принципиальных позиций. Более того, глава МИД говорит, что перед встречей Эрдогана с Путиным украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной и четко все разъяснили.

"Наша позиция справедлива – мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а затем приглашает всех их решать", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также отметил, что Киев рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали.

"Однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе санкционного давления на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляция России", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Эрдоган после встречи с Путиным заявил, что "Украине нужно смягчить свой подход" по возобновлению "зернового соглашения". По его словам, Анкара совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по "зерновому соглашению".

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября находился с визитом в Сочи. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, в ходе переговоров глава Кремля заявил о готовности к "мирным переговорам" с Украиной. Впрочем, Киев не хочет садиться за стол переговоров с Москвой.

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