Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили вопросы изоляции России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром по делам Европы и иностранным делам Албании Ольтой Джачкой.

Министры обсудили вопросы интеграции обеих стран в Европейский союз, а также противодействие агрессии РФ против Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Министр иностранных дел Албании Ольта Джачка и я убеждены: Россию нужно и дальше изолировать, пока она не прекратит свою агрессию. Благодарен за усилия Албании в СБ ООН по поиску мира для Украины. Мы также согласны с тем, что пути интеграции Украины и Албании в ЕС дополняют друг друга", — говорится в сообщении.

Albanian Foreign Minister @xhacka_olta и Я наверняка: Россия должна быть четырьмя изолированным, что он дол его aggression. Grateful for Albania's efforts within UNSC to seek peace for Ukraine. Есть также упоминание того, что Украина и Albania's EU integration paths complement each other. pic.twitter.com/HEpVbxVikh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2022

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11-18 мая совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях G7 и ЕС и проведения переговоров с руководством Германии, Нидерландов и Бельгии, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также продвижение к членству в ЕС.

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