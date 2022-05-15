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Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили вопросы изоляции России

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Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили вопросы изоляции России

Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром по делам Европы и иностранным делам Албании Ольтой Джачкой.

Министры обсудили вопросы интеграции обеих стран в Европейский союз, а также противодействие агрессии РФ против Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Министр иностранных дел Албании Ольта Джачка и я убеждены: Россию нужно и дальше изолировать, пока она не прекратит свою агрессию. Благодарен за усилия Албании в СБ ООН по поиску мира для Украины. Мы также согласны с тем, что пути интеграции Украины и Албании в ЕС дополняют друг друга", — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11-18 мая совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях G7 и ЕС и проведения переговоров с руководством Германии, Нидерландов и Бельгии, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также продвижение к членству в ЕС.

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