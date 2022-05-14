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Кулеба встретился с главой МИД Северной Македонии и поблагодарил за солидарность с Украиной

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Кулеба встретился с главой МИД Северной Македонии и поблагодарил за солидарность с Украиной

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу за солидарность с Украиной во время борьбы с российской агрессией.

"Встретил своего коллегу из Северной Македонии Буяра Османи в Берлине. Мы оба согласны с тем, что политика открытых дверей ЕС остается краеугольным камнем будущего Европы, ее безопасности и процветания. Благодарен за солидарность Северной Македонии с Украиной, когда мы боремся с российской агрессией", – написал Кулеба в Twitter.

Напомним, Дмитрий Кулеба призвал страны Великой Семерки конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления.

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