Кулеба встретился с главой МИД Северной Македонии и поблагодарил за солидарность с Украиной

Кулеба встретился с главой МИД Северной Македонии и поблагодарил за солидарность с Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.

Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу за солидарность с Украиной во время борьбы с российской агрессией.

"Встретил своего коллегу из Северной Македонии Буяра Османи в Берлине. Мы оба согласны с тем, что политика открытых дверей ЕС остается краеугольным камнем будущего Европы, ее безопасности и процветания. Благодарен за солидарность Северной Македонии с Украиной, когда мы боремся с российской агрессией", – написал Кулеба в Twitter.

Met with Foreign Minister of North Macedonia @Bujar_O в Берлине. У нас есть убеждение, что в Open door policy of EU остаются cornerstone для future of Europe, его security and prosperity. Grateful for North Macedonia's solidarity with Ukraine as wight Russian aggression. pic.twitter.com/pJr4cSYqsl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2022

Напомним, Дмитрий Кулеба призвал страны Великой Семерки конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления.

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