Кулеба встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: цель визита пока не сообщается

Кулеба встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом: цель визита пока не сообщается

Встреча состоится уже в понедельник, 15 ноября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующей неделе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом говорится в пресс-релизе НАТО.

"В понедельник, 15 ноября 2021 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу", — сообщили в НАТО.

Известно, что после встречи генеральный секретарь и министр дадут краткую пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

О цели визита пока не сообщают. Не известно также и темы, которые будут обсуждать Кулеба и Столтенберг.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 ноября подписали обновленную Хартию стратегического партнерства. Там, в частности, зафиксировано, что Россия является государством-агрессором, а США не будут оставлять усилий наказать его.

В обновленной Хартии зафиксировано, что США не оставят усилий наказать Россию | Новости мира

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