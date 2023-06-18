Кулеба высмеял заявление Пескова о "демилитаризации" Украины

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия справилась с задачей "демилитаризации" Украины, потому что она использует все меньше своего оружия и все больше западного.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что такое абсурдное объяснение свидетельствует: при необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам победу. Он предположил, что дальше Кремль может заявить о выполнении и остальных "задач" агрессии, сформулированных Путиным в первый день полномасштабного вторжения.

"В следующих сериях: фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", – написал Кулеба в Facebook.

"Вот почему мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом. Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины", – считает министр.

Что заявил Песков

Дмитрий Песков заявил, что задача РФ по "демилитаризации Украины" частично выполнена.

По словам спикера президента России, в начале полномасштабного вторжения в Украину было много вооружения, которое они "уничтожили". После этого все больше поставляют военную технику "усложняющий конфликт" западные партнеры.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции (полномасштабной войны, — ред.). И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача выполнена. Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует и все больше систем вооружения, поставляемых ей странами Запада", — отметил Песков.

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