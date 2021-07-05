Кулеба заверил, что граница с Беларусью для украинцев работает

Кулеба заверил, что граница с Беларусью для украинцев работает

Заявления Лукашенко о том, что граница закрыта, не соответствуют действительности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.

Об этом он заявил во время выступления в ходе форума "Украина 30. Международная политика", пишет РБК-Украина

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрыта. По моей информации, на сейчас граница работает", — заверил министр .

Ранее сообщалось, что Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной из-за якобы "поступления огромного количества оружия".

В Министерстве иностранных дел Украины, однако, рассказали, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы.

В свою очередь в ГПСУ отчитались, что на границе с Беларусью нет никаких признаков его перекрытия.

Новости мира: Беларусь полностью перекрывает границы с Украиной

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