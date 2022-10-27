Кулеба заявил, что Германия готова восстановить энергетическую инфраструктуру Украины

Украина и Германия работают вместе и над поставкой большего количества оружия для ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия готова принять участие в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры государства.

Об этом министр написал в Сети.

"У меня и главы МИД Германии Анналены Бербок много дел, и мы подвели итоги во время нашего разговора. Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в частности через партнерство с третьими странами", – говорится в заявлении Кулебы.

"Я ценю готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", – отметил глава украинского МИД.

Напомним, с 10 октября российские войска принялись массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас больше всего проблем возникло с электроснабжением из-за поврежденных и разрушенных энергетических объектов. Чтобы восстановить инфраструктуру и стабилизировать сеть, в Украине ввели веерные отключения света.

О готовности помочь Украине в этом заявили уже иностранные государства. Так, ранее министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил, что Германия готова предоставить 20 млн евро на закупку резервного оборудования для критической инфраструктуры.

В то же время во всем ЕС уже идет работа с операторами энергосистем по поставке Украине необходимого оборудования и материалов, сообщила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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