Кулеба заявил, что не стоит бояться победы Трампа на выборах президента США

Кулеба уверен, что Дональд Трамп и диктатор Путин не смогут заключить соглашение.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит опасаться того, что на следующих выборах президента США может победить Дональд Трамп, выступающий за сокращение военной помощи для украинцев.

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На мероприятии издания NV "Украина и мир впереди 2024 года" Кулеба заявил, что из любой ситуации следует выжимать пользу для страны и с любым человеком можно работать.

Он отметил, что есть много "если" вокруг Украины, но следует работать с людьми, а не бояться победы того или иного кандидата.

Дипломат напомнил, что именно при президентстве Дональда Трампа Украина получила американское оружие. Это были противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Президент Трамп начал программы бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6. Во время своего президентства Трамп наложил санкции на прокладывавший "Северный поток" судно-трубоукладчик "Фортуна".

Дипломат выразил уверенность, что российский диктатор Путин и Дональд Трамп не смогут заключить соглашение.

"Несмотря на все истории, о которых писали разные журналы, что вот, будет большое соглашение между Путиным и Трампом… Ни тогда большое соглашение было невозможно, ни сейчас, ни в будущем. Когда опять начнут писать — забудьте, невозможно, не будет никаких больших соглашений между Путиным и кем-либо", – отметил он.

По мнению министра, Трамп – это "человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать".

Напомним, ранее сообщалось, что Кулеба объяснил, почему у Украины нет "плана Б" на случай прекращения западной поддержки.

Кроме того, мы ранее информировали, что Дональд Трамп подает апелляцию на решение штата Мэн, запрещающее ему участвовать в выборах президента США.

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