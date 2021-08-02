Кулеба заявил, что Россия потеряла монополию на политическое влияние

По словам главы украинского МИД, Москва уже давно находится в орбите Пекина.

Несмотря на то, что Российская Федерация до сих пор остается мощным геополитическим игроком в Евразийском регионе, Москва понемногу теряет свое влияние. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для журнала Foreign Affairs, перевод которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По слова украинского министра, опыт Украины показывает, что Россия постепенно теряет монопольное положение, в частности, в Центральной Азии.

"С 2014 года Москва пыталась заблокировать доступ Киева к региону, но мы нашли способы обойти препятствия. Наши последовательные усилия по восстановлению традиционно крепких торговых связей, привлечения диаспор и создание возможностей для обучения студентов в Украине начали приносить первые плоды ", — написал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также считает, что демократическое давление на власть в Беларуси тоже не ослабится несмотря на "попытки поддерживаемого Кремлем Александра Лукашенко цементировать свою власть".

Также читайте Мнение Путина не важно: глава МИД Украины заявил о дальнейшем разрыве с Москвой

"Россия до сих пор является сильной региональной силой. Но от Минска на западе до Улан-Батора на востоке, Москва давно потеряла монополию на политическое влияние ", — подчеркнул украинский министр.

Кулеба также посоветовал США и их европейским союзникам оставить идею о взаимодействии с Кремлем, которая якобы может помешать сближению РФ и КНР. "Москва уже давно находится в орбите Пекина, и скорее всего, сама прекрасно осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем", — отметил он.

Напомним, ранее президент государства-агрессора Владимир Путин опубликовал статью, в которой в очередной раз повторил пропагандистскую риторику о "едином народе" и то, что якобы "Советский союз объединил украинские земли, ограбив Россию".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку