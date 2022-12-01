Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кулеба заявил, что Швеция может ужесточить санкции против Москвы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кулеба заявил, что Швеция может ужесточить санкции против Москвы

Фото: Associated Press

Глава МИД встретился со своим коллегой из Швеции.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился со своим шведским коллегой Тобиасом Биллстремом об усилении санкций против агрессорки РФ.

Сообщения об этом появилось в Twitter министра Кулебы.

"Сосредоточенная и дружеская встреча с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом – сейчас в Бухаресте. Мы договорились, что санкционное давление на Россию необходимо усилить, и подробно обсудили следующий пакет санкций ЕС", — заявил руководитель Минздрава Украины.

Также политики обсудили пути ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

Напомним, 30 ноября Великобритания расширила список санкций, в который вошел ряд российских чиновников. В частности, под ограничения попали глава ЦИК Элла Памфилова и глава Ростовской избирательной комиссии Андрей Буров.

Читайте также:

Саммит НАТО: что пообещали министры иностранных дел Украины

Саммит НАТО: что пообещали министры иностранных дел Украины

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
385
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация