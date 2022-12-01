Кулеба заявил, что Швеция может ужесточить санкции против Москвы

Глава МИД встретился со своим коллегой из Швеции.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился со своим шведским коллегой Тобиасом Биллстремом об усилении санкций против агрессорки РФ.

Сообщения об этом появилось в Twitter министра Кулебы.

"Сосредоточенная и дружеская встреча с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом – сейчас в Бухаресте. Мы договорились, что санкционное давление на Россию необходимо усилить, и подробно обсудили следующий пакет санкций ЕС", — заявил руководитель Минздрава Украины.

Также политики обсудили пути ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

Напомним, 30 ноября Великобритания расширила список санкций, в который вошел ряд российских чиновников. В частности, под ограничения попали глава ЦИК Элла Памфилова и глава Ростовской избирательной комиссии Андрей Буров.

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