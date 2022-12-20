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Кулеба заявил, что Украина будет доказывать незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Кулеба заявил, что Украина будет доказывать незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН

Фото: Associated Press

По словам дипломата, это будет очень непросто.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать, что агрессора Россия незаконно находится в Совбезе ООН.

Об этом глава МИД сказал во время брифинга.

"Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН. Это не будет просто, это будет крайне непросто, но пора откровенного аргументированного разговора об узурпации Россией места в Совбезе ООН и ООН в целом", — подчеркнул диплмат.

По его словам, РФ занимает место члену Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого и в результате мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад.

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский настаивает на создании международного специального трибунала для привлечения российских руководителей к ответственности уже сейчас до завершения войны.

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Дата публикации
Просмотры
230
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