Кулеба заявил, что в НАТО многие "потеряли моральное и профессиональное право делать комментарии в отношении Украины"

Кулеба заявил, что в НАТО многие "потеряли моральное и профессиональное право делать комментарии в отношении Украины"

Министр Кулеба упрекнул Альянс в том, что НАТО как институт не делает почти ничего для поддержки Украины в войне против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал НАТО. Он считает, что многие в Альянсе "потеряли моральное и профессиональное право" делать любые комментарии в отношении Украины.

Об этом Кулеба заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Только что будет принято политическое решение, что "им место рядом с нами, мы одно целое" — все остальное прибавится. Пока такого политического решения нет, раздаются сотни аргументов, почему это невозможно. Все эти технические дискуссии о стандартах, критериях. Но я считаю, что многие в НАТО потеряли моральное и профессиональное право, чтобы делать какие-либо комментарии в отношении Украины", — отметил глава МИД.

Министр закинул Альянсу, что НАТО как институт не делает почти ничего для поддержки Украины в войне против России. По его словам, есть группа союзников из НАТО, которые поддерживают Украину, в то время как сама организация "стоит в стороне".

"Мы видим союзников, которые помогают Украине. Мы видим группу союзников из НАТО, которые помогают нам. Мы увидели революционные новаторские решения, принятые ЕС, которые они сами не ожидали принять. И мы видим НАТО как стоящий в стороне и институт, буквально не делающий ничего", — говорит глава украинской дипломатии.

Кулеба обратил внимание на предстоящее вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

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Это решение самого Североатлантического союза — не позволять НАТО как институту действовать при этих обстоятельствах из-за беспокойства относительно (возможной. — Ред.) войны между Россией и НАТО. Но, когда речь идет о вступлении Финляндии и Швеции, никто не отмечает, что это повышает риск того, что НАТО и Россия приближаются к войне друг с другом", — подытожил министр.

Он добавил, что у Финляндии есть сотни километров общей границы с Россией, но никто не обращает внимания на угрозы Путина и его сообщников.

Напомним, в НАТО не верят, что Москва откажется от своих стратегических планов в Украине.

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