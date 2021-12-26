Кулеба заявил, что в случае войны РФ использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины

Кулеба заявил, что в случае войны РФ использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины

Азовское море с начала войны на Донбассе пытаются прибрать к рукам российские ВМС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация с военной точки зрения имеет преимущество в Азовском море, которым воспользуется в случае войны для давления на южные города нашего государства.

Соответствующее заявление он озвучил в интервью The Washington Post.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, – высказался главный дипломат Украины. – А в случае войны оно будет активно использоваться ею для давления на наши южные города на берегу Азова".

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По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, сегодня "Россия диктует ситуацию в Азове и преимущественно использует его как театр военных действий".

Напомним, что в этом месяце Кремль через навигационные предупреждения перекрыл почти 70% акватории Азовского моря, объяснив это якобы проведением стрельб.

Как сообщалось, Азовское море с начала войны на Донбассе пытаются прибрать к рукам российские ВМС. Переброска судов Каспийской флотилии на Азов, закрытие Керченского пролива для прохождения наших судов и блокада акватории моря у самого украинского берега – Кремль постоянно придумывает новые провокации.

Россия закрыла 70% акватории Азовского моря под видом учений | Новости мира

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