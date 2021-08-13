Кулеба заявил, что визит Зеленского в США станет "историей успеха"

Глава МИД сказал, что визит Зеленского в США и День Независимости Украины — это два важных и сложных события.

Украинская сторона ожидает, что во время визита президента Владимира Зеленского в США, где он встретится с Джо Байденом, будет достигнуто конкретных договоренностей. Поэтому эта поездка, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, будет "историей успеха".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на брифинге 13 августа.

"Будет (визит — ред.) историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон — это именно та позитивная атмосфера, которая там царит в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", — высказался глава МИД и добавил, - "И демократы и республиканцы в США единодушны в поддержке Украины. Визит такого уровня — это очень сложная задача, мы над ней работаем... Все так компактно во времени. Сначала День Независимости — потом сразу визит, это трудно, но это приятный груз".

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Байден ожидает Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки этого визита.

Они встретились с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили угрозы "Северного потока-2" в Конгрессе США.

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