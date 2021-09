Культура лжи: в США вышла книга о том, как Трамп предупреждал Путина и интересовался молодыми сотрудницами

Associated Press

Трамп хотел запретить пускать СМИ на территорию Белого дома.

Экс-президент США Дональд Трамп во время встречи в Осаке в 2019 году предупреждал президента РФ Владимира Путина, что на камеру будет жестко высказываться о России.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на книгу бывшего пресс-секретаря Белого дома.

Стефани Гришэм в то время была пресс-секретарем Трампа и она в книге написала о встрече Трампа и Путина. Она содержит 352-страниц и называется I'll Take Your Questions Now ("Теперь я отвечу на ваши вопросы" - ред.)

"Трамп наклонился к Путину в тот день и сказал ему: "Я буду вести себя немного жестче в вашем отношении в течение нескольких минут. Но это на камеру, а после того как они (журналисты - ред.) уйдут, мы поговорим. Ну вы понимаете", - говорится в книге.

Также ее автор написала о необычайно привлекательной переводчице на встрече Путина и Трампа. Мол, ее присутствие было призвано отвлечь Трампа.

Также читайте Трамп рассказал, что может помешать ему снова пойти в президенты США

Бывшая пресс-секретарь рассказывает также о других случаях во время президентства Трампа. Например, о попытках запретить пускать СМИ на территорию Белого дома, о молодой сотруднице пресс-службы, которой постоянно интересовался Трамп и о неподобающем поведении экс-президента США в отношении самой Гришэм.

Стефани Гришэм пишет о "культуре лжи, которая наполняла работу администрации Трампа".

"Я знала, что рано или поздно президент захочет, чтобы я солгала общественности", - заметила она, объясняя, почему не провела ни одного брифинга во время своей работы.

Напомним, что сейчас Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться.

Читайте также:

Трамп серьезно рассматривает идею снова пойти в президенты США, поскольку "скучает за помощью людям"

Новости мира: сторонники Трампа устроили митинг возле Капитолия

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку