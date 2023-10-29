"Культура ненависти к другим народам": Зеленский прокомментировал события в Махачкале

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ужасное видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива. По его словам, эти события не случайны.

В своем сообщении на платформе Х (ранее Twitter) Зеленский отметил, что этот случай не единичен в РФ.

"Это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть. За последний год российский министр иностранных дел позволил себе ряд антисемитских высказываний. Российский президент также использовал антисемитские образы. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом. Даже нынешняя эскалация на Ближнем Востоке повлекла за собой антисемитские заявления российских идеологов”, — заявил украинский президент.

По его словам, российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены.

“Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в российском городе Махачкале, столице преимущественно мусульманского Дагестана, толпа радикально настроенных мужчин ворвалась в аэропорт. Агрессивные люди устроили обыск в помещениях в поисках прилетевших из Израиля "евреев".

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