Культура социализма: в Китае запретили по телевидению показывать недостаточно мужественных мужчин

В Китае недавно запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более трех часов в неделю.

В Китае власти запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью.

Об этом информирует Associated Press.

Телекомпании теперь должны будут положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике. Теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

Власти страны боятся, что облик китайских поп-звезд, который они переняли у южнокорейских и японских исполнителей и актеров, не может побудить китайских молодых людей быть более мужественными.

Также в Китае недавно запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более трех часов в неделю с полным запретом игр в будни. По мнению правящей партии, это также способствует нездоровой увлеченности знаменитостями.

Более того, в стране ужесточили контроль над самими знаменитостями. Телеканалы теперь не могут показывать звезд, которые "нарушают общественный порядок".

Напомним:

На Филиппинах подростки продолжали играть в видеоигры, хотя компьютерный клуб затопило по пояс из-за тайфуна. Владельцы пытались выгнать детей. Впрочем, те даже не слушали и продолжали свое. Юные игроки спохватились только после того, как им объяснили, что может ударить электрическим током.

хотя компьютерный клуб затопило по пояс из-за тайфуна. Владельцы пытались выгнать детей. Впрочем, те даже не слушали и продолжали свое. Юные игроки спохватились только после того, как им объяснили, что может ударить электрическим током. А японский блог воспроизвел компьютерную игру в реальном жизни. Получилось настолько похоже, что видео сразу стало виральним в Сети.

Новости мира: китайский производитель компьютерных игр запретил детям до 12 лет покупать их товар

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