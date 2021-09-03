Культура социализма: в Китае запретили по телевидению показывать недостаточно мужественных мужчин

В Китае недавно запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более трех часов в неделю.
В Китае власти запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью.
Об этом информирует Associated Press.
Телекомпании теперь должны будут положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике. Теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".
Власти страны боятся, что облик китайских поп-звезд, который они переняли у южнокорейских и японских исполнителей и актеров, не может побудить китайских молодых людей быть более мужественными.
Также в Китае недавно запретили гражданам моложе 18 лет играть в онлайн-игры более трех часов в неделю с полным запретом игр в будни. По мнению правящей партии, это также способствует нездоровой увлеченности знаменитостями.
Более того, в стране ужесточили контроль над самими знаменитостями. Телеканалы теперь не могут показывать звезд, которые "нарушают общественный порядок".
Напомним:
- На Филиппинах подростки продолжали играть в видеоигры, хотя компьютерный клуб затопило по пояс из-за тайфуна. Владельцы пытались выгнать детей. Впрочем, те даже не слушали и продолжали свое. Юные игроки спохватились только после того, как им объяснили, что может ударить электрическим током.
- А японский блог воспроизвел компьютерную игру в реальном жизни. Получилось настолько похоже, что видео сразу стало виральним в Сети.