Кулуары Вашингтона: как Рубио заставил Трампа "стать более суровым" к России

Госсекретарь США Марко Рубио / © Getty Images

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Государственный секретарь США Марко Рубио склонил президента Дональда Трампа к более жесткой внешнеполитической линии в отношении России, Китая и Ирана.

Об этом пишут Financial Times, ссылаясь на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

В должности сенатора Рубио был ярым сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Чиновник публично отмечал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

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В то же время, в должности госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Собеседник издания заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а напротив, отстаивал их, что повлияло на Трампа, занявшего более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы.

«О Китае, России, Украине и Иране вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире», — заявил собеседник.

Это связано с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации, — добавил он.

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Напомним, президент США Дональд Трамп разочаровался в диктаторе РФ Владимире Путине и поставил 50-дневный срок РФ для заключения соглашения о мире. Иначе ударит санкциями. Пока нет причин, по которым американский лидер может изменить свое мнение.

Член Палаты представителей Дон Бэкон, умеренный республиканец из Небраски, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа по поводу войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп.