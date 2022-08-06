Купили вертолет и не только: Зеленский отчитался о работе UNITED24

По итогам трех месяцев работы глобальной инициативы по поддержке Украины UNITED24 удалось собрать более 6 млрд. грн взносов.
За часть собранных денег уже приобрели вертолет.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 6 августа.
"На этой неделе подводили итоги трех месяцев работы UNITED24. Собрано более 6 миллиардов гривен взносов на восстановление, оборудование для больниц, на закупку автомобилей скорой помощи — закуплены десятки скорых", — рассказал глава государства.
"Уже есть и первый вертолет, приобретенный за средства, собранные UNITED24. Он будет использоваться для спасения раненых. Удалось привлечь помощь из более чем сотни стран", — добавил президент.
Зеленский также поблагодарил всех, кто развивает государственную благотворительную платформу UNITED24, и всех послов этой платформы – Андрея Шевченко, Элину Светолиную, Лиева Шрайбера, группу Imagine Dragons, Демни.
Напомним, Зеленский также сообщил, на что именно российская армия делает ставку в войне с Украиной.
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