Курс на вступление в НАТО: Зеленский ввел в действие стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Курс на вступление в НАТО: Зеленский ввел в действие стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский собственным указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

Об этом сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ вместе с решением СНБО и стратегией был обнародован и вступает в силу со дня его опубликования.

Заметим, что ответственным за выполнение соответствующего решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Этот документ предусматривает системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами, которое должна донести смысл и практическую ценность членства Украины в НАТО.

Согласно утвержденной стратегии, украинское общество должно систематически получать информацию о государственной политике в направлении евроатлантической интеграции. В частности, запланировано создание тематического сайта для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

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Стратегия содержит основные приоритеты и стратегические цели внешнеполитической деятельности Украины, например, курс государства на членство в ЕС и НАТО, восстановление территориальной целостности и противодействие агрессии России, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, сотрудничество с другими государствами и международными организациями.

Ранее Виктор Ющенко рассказал, как Ангела Меркель помешала Украине получить ПДЧ в НАТО в 2008 году.

В НАТО пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

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