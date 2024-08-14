Курская операция показала хрупкость системы Путина и заставила россиян заинтересоваться войной – WP

Комментируя украинскую операцию, ученые отмечают, что устроенная Путиным "война теперь возвращается домой в Россию, чтобы требовать кровавых дивидендов".

Смелая украинская операция в Курской области унизила президента России Владимира Путина и перевернула часть логики войны между странами. Для Кремля это развитие событий является сильным ударом.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Как отмечается в публикации, Путин начал полномасштабное вторжение в Украину "в порыве неоимпериалистического реваншизма, отвергая суверенитет и независимую идентичность Украины, и рассматривая страну как часть большой России, которая естественным образом вернется в лоно своих соотечественников по соседству". Мощное сопротивление Украины развеяло эти ошибки российского диктатора.

Также читайте Зеленский сообщил о важных достижениях ВСУ в Курской области

"И теперь, вместо того, чтобы возобновлять пропавшую российскую империю, Путин наблюдает, как становятся все более очевидными уязвимые места его собственной страны", — указали авторы материала.

За неделю Украина захватила больше территории России, чем страна-агрессор захватила в Украине за весь этот календарный год. Российские военные блогеры выдвигали предположения, кто из чиновников потеряет работу из-за фиаско, в то время как разъяренные жители жаловались на отсутствие координации и информации во время эвакуации. Официальные лица в Москве расценили вторжение как "террористический акт" и пообещали быстрое возмездие.

Отмечается, что эта операция заставила российские силы осуществить бомбардировку собственной территории – после месяцев нанесения ударов по Украине.

"Вторжение явно достигло по крайней мере одной цели Украины: прорваться сквозь дымку российского самодовольства по поводу войны – которая имела ограниченное влияние на жизнь большинства обычных россиян", – процитировали авторы статьи своих коллег-журналистов.

"С прошлой недели россияне, а не украинцы, начали интересоваться соцсетями и блогами, в безопасности ли ближайшая к району боевых действий атомная станция, смотреть видео своих молодых солдат срочной службы, взятых в плен, и мирных жителей, лишенных убежища, поскольку Курская область исчезает за активной линией фронта", – написала журналистка Анна Немцова в Atlantic.

Авторы указывают, что пока не совсем понятно, какой может быть конечная цель Украины в этой операции. В то же время, это вторжение стало значительным подъемом морального духа в то время, когда Украина пыталась прорвать российские укрепления и значительно продвинулась в отвоевании утраченных территорий. Это создает большую буферную зону, которая отводит, по крайней мере временно, российские авиаудары и артиллерийские обстрелы от украинской территории. И это может привести к тому, что Россия выведет часть своих войск из Украины для ведения боев в Курске и других приграничных регионах, которым угрожает опасность.

В статье говорится, что вторжение на Курщину "является последним ударом по престижу Путина" после кратковременного восстания владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году. Мятеж был прекращен и Пригожин позже погиб при непонятных обстоятельствах, но это стало шоком для системы и продемонстрировало врожденную слабость кремлевского аппарата безопасности.

"Независимо от того, останутся украинские войска в России или отступят, они продемонстрировали хрупкость всей системы Путина – не только ее разведывательных и военных возможностей, но и жизнеспособности диктата сверху вниз", – отметил академик Гарвардского университета Уолтер Клеменс.

Украина может не добиться гораздо большего на Курском фронте, но даже сейчас операция является мрачной точкой перелома.

"В конце концов это стало просто еще одной вспышкой в длинной, затяжной борьбе, которая уже опустошила Украину, а теперь возвращается домой в Россию, чтобы требовать кровавых дивидендов", — написал ученый Университета Джона Хопкинса Сергей Радченко.

Кстати, в статье издания Financial Times говорится, что Украина готовится к "торгам" с вероятным президентом США Дональдом Трампом, захватывая российские земли в Курской области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН удалось попасть НА КУРЩИНУ! КАДРЫ ПОРАЖАЮТ! ТАКОГО еще НЕ ВИДЕЛ НИКТО – АКВАФРЭШ УЖЕ НА ЗЕМЛЕ

Читайте также: