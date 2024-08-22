Курская операция убивает концепцию "великих миротворцев", что можно все сделать за счет Украины – Подоляк

По мнению советника ОП, теперь стороны возвращаются в концепцию справедливого переговорного процесса.

Курская операция украинских сил делает невозможной миротворческую концепцию третьих стран, предполагающую, что можно достичь мира за счет только территориальных уступок со стороны Украины.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Единые новости".

"Когда я говорю о прекращении огня – это та концепция, которую третьи страны – вы их все знаете – говорили: «Давайте немедленно приплывем огонь, и все пусть остаются там, где они находятся. То есть Россия пусть остается на оккупированных территориях Украины и будем вести какие-то переговоры». Эти переговоры будет нагло вести Российская Федерация и все будут удовлетворены. Тогда умирает эта концепция "великих миротворцев" о том, что можно все сделать за счет Украины", — отметил Подоляк.

По его словам, таким образом стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, базирующегося на нормах международного пава, в частности, уважении суверенитета и территориальной целостности стран.

"И что нужно делать? Заставлять страну, мыслящую нерационально, силовым способом", — заявил советник руководителя Офиса президента Украины.

Он акцентировал, что такими силовыми методами являются курская операция украинской армии, а также обеспечение окончательного снятия неформальных запретов на нанесение ударов по территории России, чтобы российская инфраструктура и авиация уничтожалась везде, в частности, на аэродромах "Оленья" и "Энгельс". По его словам, еще будет существенно повышать социальное напряжение в Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине.

Кроме того, мы также информировали, что Кремлю грозит политический кризис из-за присутствия срочников на Курщине.

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