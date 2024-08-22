Сикорский выразил уверенность, что Россия не сможет добиться своих целей в Украине.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ возвращает Киеву и миру веру в победу над российскими захватчиками.

Об этом он рассказал во время своего интервью Эспрессо.

Он отметил, что Украина получила от стран мероприятия беспрецедентную помощь в защите страны от российских агрессоров.

"Западные демократии поддерживают Украину на невиданном до сих пор уровне, я прошу об этом помнить. Украина получила примерно более 200 млрд евро помощи, более или менее наполовину – от ЕС и США. Это гигантские средства", — заявил дипломат.

В то же время он заявил о высоком мужестве украинских воинов, перенесших боевые действия на территорию агрессоров.

"Это смелое наступление, которое ведется уже на территории России, по моему мнению, возвращает веру в то, что Украина может победить, что будет иметь сильные карты на переговорах", — сказал министр.

Сикорский выразил уверенность, что Россия не сможет достичь целей, которые она поставила перед началом вторжения в Украину.

"Я знаю, как это все сложно, знаю, сколько беженцев, знаю, как разрушена инфраструктура, знаю, сколько погибло украинских военных, сколько невозвращенных месяцами и годами, это очень тяжелая для вас ситуация. Но мне кажется, что Путин сделал катастрофическую ошибку и свои начальные цели он уже не в состоянии достичь", — сказал глава польского МИД.

При этом он добавил, что в случае, если бы помощь США поступила раньше, Силы обороны Украины могли бы добиться большего.

"Американцы опоздали по меньшей мере на 6 месяцев со своим пакетом помощи, но вы также опоздали гораздо больше с вашей мобилизацией. И по тем, и по тем делам принимает решение политика", — резюмировал Сикорский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине.

Кроме того, мы также информировали, что Кремлю грозит политический кризис из-за присутствия срочников на Курщине.

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