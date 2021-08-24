Курт Волкер высказался относительно визита Зеленского в США

По его словам, будет попытка зафиксировать, что Киев и Вашингтон — настоящие стратегические партнеры.

Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты — один из важнейших вопросов будет попытка зафиксировать, что Киев и Вашингтон — это стратегические партнеры.

Такое мнение "Укринформа" выразил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Во-первых, я думаю, самым важным в поездке Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина работают как настоящие стратегические партнеры находятся на одной стороне стола, рассматривают проблемы и решают их вместе", — подчеркнул он.

Волкер заметил, что часто американские чиновники "жаловались" на украинцев", а украинцы по каким-то причинам были недовольны действиями США. По его словам, разногласия могли касаться российского "Северного потока-2" или кораблей, что разворачивались в Черном море.

"Я надеюсь, что мы оставим это позади", — подчеркнул бывший спецпредставитель Госдепа США. Он также посоветовал начать разговор о том, как Белый дом может "продвинуть вперед вопрос стремлений Украины в НАТО".

Волкер подчеркнул, что "наверное, до сих пор продолжается" подготовки документов, президенты Зеленский и Байден могут заключить во время встречи. Он спрогнозировал, что могут быть подписаны некоторые соглашения относительно реформ и управления, а также энергетики, а также "что-то по вопросам безопасности".

"Я считаю, что это принципиальный вопрос в Украине. То физическая безопасность или энергетическая безопасность, даже развитие экономики — это также вопрос безопасности Украины", — подчеркнул Курт Волкер.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Дата визита президента Владимира Зеленского в США, где он должен встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом, перенесено. Украинский лидер вместо 28 августа будет находиться в Штатах 30 и 31 августа.

Новости Украины: визит в США - Зеленский ответил на приглашение Байдена

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