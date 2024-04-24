Куртева уволили с должности секретаря горсовета Запорожья: он обвинил Федорова в попытке политического переворота

Депутаты Запорожского городского совета на внеочередной сессии 24 апреля проголосовали за досрочное прекращение полномочий Анатолия Куртева, который занимал должность секретаря горсовета и был временно исполняющим обязанности городского головы.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Решение о прекращении полномочий Куртева принималось путем тайного голосования", — пишет издание.

"За" проголосовали 38 депутатов, присутствовавших на заседании.

Анатолий Куртев на сессию не пришел.

Напомним, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о попытке "политического переворота" со стороны главы Запорожской ОВД Ивана Федорова и написал официальное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Куртев обратился к Зеленскому с просьбой "посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с давлением председателя ЗОВА Ивана Федорова на органы местного самоуправления". Кроме этого, в заявлении также говорится, что глава ОВА "безосновательно" обвиняет Куртева в причастности к противоправным действиям в должности секретаря Запорожского городского совета.

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