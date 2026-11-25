Джаред Кушнер / © Associated Press

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США не давят на украинские власти, а выступают посредником. В то же время, призыв Дональда Трампа провести выборы в Украине стал ответом на предыдущие действия Владимира Зеленского.

Об этом заявил специальный посланник США Джаред Кушнер.

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Как сообщил Кушнер, Вашингтон продолжает оказывать Киеву необходимую помощь, в том числе делится оперативными данными, а курс президента Дональда Трампа заключается в поддержке Украины.

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«Во-первых, мы не оказывали никакого давления на президента Зеленского или украинцев. Наша задача — выступать посредником. На самом деле, мы их поддерживаем. Мы предоставляем им оперативную информацию», — отметил он.

Специальный посланник США по миру также акцентировал внимание на масштабах американской помощи. Он отметил, что Америка является самым большим донором Украины в этой войне, а позиция президента Трампа заключается в поддержке.

«Что касается смены режима, президент Трамп призвал к проведению выборов. Очевидно, я считаю, что это демократический шаг, к которому, по моему мнению, он стремится. И это произошло после того, как президент Зеленский напал на президента Трампа. Как вы видите, президент Трамп — очень сильный контратакующий игрок», — подчеркнул Джаред Кушнер.

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Напомним, Владимир Зеленский в интервью Bloomberg рассказал о требованиях Дональда Трампа по Украине. В разговоре он заявил, что посланники США Джаред Кушнер и Стив Виткофф «настаивают на мирном соглашении „как можно скорее“, а в идеале — до января».

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Затем президент США Дональд Трамп со смехом отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон хочет достичь соглашения между Украиной и Россией до января 2027 года.

К слову, на прошлой неделе FT сообщило, что президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения до 1 января 2027 года.

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