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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Кушнер оценил позицию Зеленского перед переговорами в Абу-Даби

После разговора с президентом Украины спецпосланник США отметил конструктивный подход Киева и объяснил, какой договоренности стремится Вашингтон.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Джаред Кушнер

Джаред Кушнер / © Associated Press

Зять президента США и одни из ключевых участников американской переговорной команды по окончании войны России против Украины Джаред Кушнер заявил, что США стремятся завершить войну России против Украины и договориться о более широкой системе безопасности, которая сделала бы невозможным возобновление боевых действий. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы ценим конструктивный подход президента Зеленского и его команды, а также их приверженность поиску пути дальнейшего урегулирования», — говорится в сообщении Кушнера.

4 ноября Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор с Кушнером и спецпосланником США Стивом Виткоффом. Они обсудили подготовку к переговорам Украины и России при посредничестве США, запланированных на 10-11 ноября в Абу-Даби.

Напомним, во время пресс-конференции в Осло Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна принимать непосредственное участие в переговорах по собственному будущему. Он также объяснил, при каком условии Киев будет приобщаться к обсуждению дальнейших шагов по завершению войны.

После встречи с Зеленским специальный посланник президента США Стив Виткофф отправился в Санкт-Петербург , чтобы представить Владимиру Путину предложения по мирному урегулированию. Также обсуждалась возможность дальнейших переговоров с участием лидеров Украины, США и России.

Впоследствии Виткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. После переговоров американский посланник вернулся в Норвегию и рассказал о результатах встречи и дальнейших контактах по урегулированию войны.

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