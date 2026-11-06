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Кушнер раскрыл детали крупного соглашения: что готовит команда Трампа для Украины
Кушнер заявил, что стабильная система безопасности необходима для достижения продолжительного мира.
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал подробности масштабного соглашения, которое Вашингтон готовит не только для Украины, но и Европы. По его словам, это будет договоренность, «от которой все будут в восторге».
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.
По его словам, США работают над завершением войны и созданием условий для продолжительного мира. Он заявил, что Европа и Россия уже более 30 лет пытаются выстроить стабильную систему безопасности, но «последствия войны значительно усложняют этот процесс». В то же время Кушнер подчеркнул, что такая система необходима для достижения продолжительного мира.
«Наша цель — разработать практические механизмы, которые будут учитывать обеспокоенность безопасности всех сторон, уменьшат риск будущих конфликтов и создадут более стабильную и предполагаемую среду безопасности», — подчеркнул он.
Пять целей США в создании новой системы безопасности:
постоянные консультации по вопросам безопасности;
надежная связь на случай кризисов, чтобы предотвращать обострение конфликтов;
большая прозрачность в военной сфере;
взаимные шаги, чтобы снизить риски эскалации;
долгосрочная безопасность и стабильность в Европе.
«Любые договоренности должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и право каждой нации на самостоятельное принятие решений. Каждая страна будет сохранять полномочия по собственной безопасности и альянсам, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенные решения другой страны», — отмечает посланник США.
По его словам, НАТО останется основой коллективной обороны Европы. Кушнер также сообщил, что США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, чтобы учесть все позиции, а также будут привлекать к мирным переговорам Россию.
Переговоры в Абу-Даби
Кушнер отметил, что уже на следующей неделе в Абу-Даби состоятся первые с февраля 2026 трехсторонние мирные переговоры Украины, России и США.
Представитель Трампа подчеркнул, что если они дадут результат, то американцы планируют перейти к более широкому формату с непосредственным участием европейцев.
«Это сложная, подробная работа. Простейших решений не существует. Но возможность помочь прекратить эту разрушительную войну и заложить основу для более мирной, безопасной Европы для будущих поколений делает эту задачу достойной ее выполнения», — подытожил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о подготовке «масштабного соглашения» по безопасности — оно будет касаться не только Украины, но и Европы в целом. По его словам, «это будет большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».