Кушнер раскрыл детали крупного соглашения: что готовит команда Трампа для Украины

Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал подробности масштабного соглашения, которое Вашингтон готовит не только для Украины, но и Европы. По его словам, это будет договоренность, «от которой все будут в восторге».

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

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По его словам, США работают над завершением войны и созданием условий для продолжительного мира. Он заявил, что Европа и Россия уже более 30 лет пытаются выстроить стабильную систему безопасности, но «последствия войны значительно усложняют этот процесс». В то же время Кушнер подчеркнул, что такая система необходима для достижения продолжительного мира.

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«Наша цель — разработать практические механизмы, которые будут учитывать обеспокоенность безопасности всех сторон, уменьшат риск будущих конфликтов и создадут более стабильную и предполагаемую среду безопасности», — подчеркнул он.

Пять целей США в создании новой системы безопасности:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежная связь на случай кризисов, чтобы предотвращать обострение конфликтов;

большая прозрачность в военной сфере;

взаимные шаги, чтобы снизить риски эскалации;

долгосрочная безопасность и стабильность в Европе.

«Любые договоренности должны полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и право каждой нации на самостоятельное принятие решений. Каждая страна будет сохранять полномочия по собственной безопасности и альянсам, и ни одна страна не будет иметь права вето на суверенные решения другой страны», — отмечает посланник США.

По его словам, НАТО останется основой коллективной обороны Европы. Кушнер также сообщил, что США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, чтобы учесть все позиции, а также будут привлекать к мирным переговорам Россию.

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Переговоры в Абу-Даби

Кушнер отметил, что уже на следующей неделе в Абу-Даби состоятся первые с февраля 2026 трехсторонние мирные переговоры Украины, России и США.

Представитель Трампа подчеркнул, что если они дадут результат, то американцы планируют перейти к более широкому формату с непосредственным участием европейцев.

«Это сложная, подробная работа. Простейших решений не существует. Но возможность помочь прекратить эту разрушительную войну и заложить основу для более мирной, безопасной Европы для будущих поколений делает эту задачу достойной ее выполнения», — подытожил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о подготовке «масштабного соглашения» по безопасности — оно будет касаться не только Украины, но и Европы в целом. По его словам, «это будет большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

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