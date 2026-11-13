Кушнер раскрыл, о чем говорили с Путиным за закрытыми дверями: одна тема касалась будущего Украины

Джаред Кушнер / © Associated Press

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В переговорах по завершению войны в Украине пришлось добиться значительного прогресса.

Об этом заявил представитель США Джаред Кушнер, комментируя результаты дипломатических контактов.

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Он отметил, что переговоры в Абу-Даби продолжались много часов в течение двух дней. Встречи проходили ночью и утром, до и после основных раундов обсуждений. После этого американская делегация отправилась в Латвию, а оттуда в Москву, где провела длительную встречу с Путиным.

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«Мы провели много часов в Абу-Даби в течение обоих дней: встречались ночью и утром, до и после основных переговоров. Потом поздно вечером мы отправились оттуда, прилетели в Латвию, а из Латвии в Москву, где провели много времени. Это была очень детальная и продуктивная встреча с президентом Путиным», — рассказал Кушнер.

По его словам, одним из главных направлений обсуждений стали гарантии безопасности после войны. Речь идет не только о защите Украины, но и о ситуации безопасности во всем регионе, чтобы не допустить повторения российской агрессии в будущем.

«И, конечно, одной из главных тем была послевоенная безопасность Украины и собственно всего региона. Следует убедиться, что после этой войны подобное больше не повторится. Мы подробно обсуждали это с президентом Зеленским, а генерал Гринкевич возглавил эту работу. И я считаю, что мы достигаем значительного прогресса», — подчеркнул он.

Кушнер добавил, что консультации по этому вопросу продолжатся. Американская сторона планирует поддерживать постоянную связь с участниками переговорного процесса и надеется на дальнейшее продвижение в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и глава СВР Рустем Умеров на аэродроме вблизи Дублина провели переговоры с посланниками Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Мы ранее информировали, что американский спецпосланник Стив Виткофф по итогам встречи с Путиным в Москве заявил о договоренности провести новый раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине.

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