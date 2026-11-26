Джаред Кушнер / © Associated Press

Реклама

Зять президента США Дональда Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер назвал российского диктатора Владимира Путина «исторической фигурой» и «гроссмейстером политики».

Об этом Кушнер заявил в интервью генеральному директору немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру для его подкаста MD Meets.

Реклама

Так он охарактеризовал главу Кремля после трехсторонних мирных переговоров при посредничестве США.

Реклама

«Президент Путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то нет, но он, бесспорно, гроссмейстер политики. Он — историческая фигура. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен, очень вдумчив. Когда мы разговариваем, он многое записывает, а потом очень четко доносит свою позицию. Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает вопросы и имеет в них очень твердые позиции. По моему мнению и по мнению Стива Уиткоффа, он не просто стремится к миру — он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и хочет проверить, есть ли способ начать все сначала», — сказал он.

Заявления Кушнера об Украине — последние новости

Накануне Кушнер заявил, что переговоры между Украиной и Россией якобы замедлились из-за действий Киева и его требований по гарантиям безопасности. В то же время на вопрос о том, действительно ли Путин стремится завершить войну, спецпосланник Трампа ответил утвердительно. Однако он отметил, что ключевая проблема заключается в условиях, на которых стороны готовы договариваться.

Также Кушнер утверждает, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву необходимую помощь, в том числе делится оперативными данными, а курс президента Дональда Трампа заключается в поддержке Украины.







Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров