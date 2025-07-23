Кушнирук считает действия Гетманцева и Железняка примером фискального давления на бизнес

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«Происходящее сегодня с налоговой системой в Украине — это результат системной работы людей, которые путают борьбу с тенью с войной против бизнеса», — написал Кушнирук в Facebook .

По его словам, провал налоговой амнистии, в результате которой вместо ожидаемых миллиардов было привлечено только 300 млн грн, свидетельствует об отсутствии доверия государству со стороны предпринимателей. В качестве примера фискального давления он также привел блокировку налоговых накладных на сумму 44 млрд грн, что парализует деятельность сотен тысяч легальных компаний.

«Блокировка НДС-накладных — это еще одна иллюстрация того, как борьба с фиктивом обернулась против легального бизнеса. Сотни тысяч компаний не могут работать, зато ГНС отчитывается о новой эффективности», — отметил экономист.

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По его мнению, предложенные модели типа «клуба белого бизнеса» или обязательного инвестирования в ОВГЗ через налоговые инструменты неконституционны и опасны.

Кушнирук также раскритиковал политику по ФЛПам, которая, по его словам, привела к массовому сворачиванию предпринимательства.

"Это не налоговая реформа, а сознательная ликвидация малого бизнеса", - подчеркнул он.

Экономист считает, что в условиях, когда политики «с фискальным уклоном» используют государственные институты как инструмент давления, не следует ожидать ни инвестиций, ни экономического роста.

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«Я искренне жду того момента, когда украинское общество и политическая система признают очевидное: эти люди несут системный ущерб государству, экономике и свободе. И будут отстранены от принятия решений, которые каждый день душат украинский бизнес», — резюмировал Кушнирук.