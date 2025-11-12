"Квартал 95" сделал заявление из-за скандала с НАБУ и САП: подробности заявления

Квартал 95

Студия «Квартал 95» оказалась в центре внимания из-за одного из своих совладельцев. Компания сделала официальное заявление, в котором отмежевалась от скандальных событий.

Об этом они написали на официальной странице.

Студия опубликовала официальную позицию в ответ на то, что один из совладельцев оказался в центре внимания.

«Квартал 95» подчеркнул, что эти события никак не связаны с работой студии, ее контентом или командой. По их словам, совладелец имеет только юридическую связь с компанией, но не участвует в ее операционной деятельности.

Также в заявлении подчеркивается, что он «не влияет на контент или решение команды».

Компания напомнила, что «Квартал 95» — это, прежде всего, бренд и большая команда с более чем 20-летней историей, которая занимается исключительно производством аудио-визуального контента.

«В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям», — говорится в сообщении.

В этой связи студия обратилась с просьбой «не использовать бренд „Квартал 95“ в спекулятивных или политизированных контекстах».

В конце заявления команда заверила, что продолжает свою деятельность, несмотря на скандал.

«Главное остается неизменным: Студия работает в Украине, работает над проектами, поддерживает и помогает Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать — для зрителей, для страны, для жизни», — подытожили в «Квартале 95».

Напомним, 10 ноября «Украинская правда» сообщила об обысках НАБУ у Миндича и о его бегстве из Украины за несколько часов до следственных действий.

НАБУ в свою очередь проинформировало о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики под названием «Мидас». Причастные к этой коррупции выстроили масштабную схему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности, на «Энергоатом».

НАБУ опубликовало часть аудиозаписей, касающихся этого дела. На них звучат голоса фигурантов под псевдонимами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По словам нардепа Ярослава Железняка, «Карлсон» — это Миндич.

Именно «Карлсон», по данным детективов НАБУ, является руководителем преступной организации . Он контролировал работу так называемой прачечной для отмывания незаконно полученных средств. «Карлсон» управлял финансовыми потоками из дома на ул. Грушевского в Киеве и координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти. Его деятельность касалась решения вопросов в своих интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.