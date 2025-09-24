Квартира Гетманцева во Франции выглядит как издевательство над людьми

© УНИАН

Об этом заявил блогер и журналист Денис Казанский.

"Нардеп Гетманцев имеет во Франции квартиру за 10 млн грн, где живет его семья. При этом этот же нардеп регулярно выступает с наездами на ФОПов или вообще какими-то дикими предложениями, типа налога за продажу барахла на OLX. После приобретения недвижимости во Франции это все выглядит, конечно, какое-то время издеваться над людьми". – отметил Казанский.

По его словам, подобное поведение политика "мягко говоря, раздражает общество".

"Зачем это делать просто на ровном месте – объяснить невозможно. Для чего действующей власти, которая и так в непростой ситуации, держать возле себя такого персонажа и толеровать его риторику – за пределом понимания", – подчеркнул журналист.

Как сообщалось, о квартире Гетманцева во Франции стоимостью 9,9 млн грн ранее писало "Следствие.Инфо".

По словам политолога Дмитрия Чекалкина, стоимость этого актива, указанная в декларации, выглядит явно заниженной ввиду рыночной цены недвижимости во Франции.