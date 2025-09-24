- Дата публикации
Квартира Гетманцева во Франции выглядит как издевательство над людьми
Нардеп от "Слуги народа" и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, задекларировавший квартиру во Франции стоимостью почти 10 млн грн, своей риторикой относительно малого бизнеса и ФОП вызывает раздражение общества.
Об этом заявил блогер и журналист Денис Казанский.
"Нардеп Гетманцев имеет во Франции квартиру за 10 млн грн, где живет его семья. При этом этот же нардеп регулярно выступает с наездами на ФОПов или вообще какими-то дикими предложениями, типа налога за продажу барахла на OLX. После приобретения недвижимости во Франции это все выглядит, конечно, какое-то время издеваться над людьми". – отметил Казанский.
По его словам, подобное поведение политика "мягко говоря, раздражает общество".
"Зачем это делать просто на ровном месте – объяснить невозможно. Для чего действующей власти, которая и так в непростой ситуации, держать возле себя такого персонажа и толеровать его риторику – за пределом понимания", – подчеркнул журналист.
Как сообщалось, о квартире Гетманцева во Франции стоимостью 9,9 млн грн ранее писало "Следствие.Инфо".
По словам политолога Дмитрия Чекалкина, стоимость этого актива, указанная в декларации, выглядит явно заниженной ввиду рыночной цены недвижимости во Франции.